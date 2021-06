Stiri pe aceeasi tema

- Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a fost daruit un trandafir numit dupa regretatul ei sot, printul Philip, pentru a marca 100 de ani de la nasterea celui care i-a fost alaturi timp de peste sapte decenii, a anuntat joi Palatul Buckingham, relateaza Reuters. Philip, duce de Edinburgh, care…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cel mai longeviv monarh din lume, a implinit miercuri varsta de 95 de ani, insa aceasta aniversare speciala nu va putea fi marcata prin celebrari publice, intrucat intervine la doar patru zile dupa funeraliile sotului ei, printul Philip, cu care suverana…

- Decesul Prințului Philip a lasat un gol imens in Familia Regala a Marii Britanii. Ce ultim gest a facut Regina Elisabeta in numele iubirii pentru cel care i-a fost prieten, confident și soț preț de 73 de ani? Gestul emoționant al Reginei Elisabeta. Ce a lasat suverana pe sictriul regretatului soț? Prințul…

- Printul Charles, mostenitorul coroanei britanice, i-a adus un omagiu sambata, 10 aprilie, tatalui sau, printul Philip, decedat vineri la varsta de 99 de ani. Prințul de Wales, 72 de ani, a transmis ca parintele „ii va lipsi enorm” si a salutat ”serviciul sau remarcabil si devotat” tarii sale. „Asa cum…

- Familia regala a Marii Britanii a impartasit publicului un fragment din discursul Reginei, pe care l-a oferit in 1997, cand ea si Printul Philip implineau „50 de ani remarcabili” impreuna. In...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri mesaje de condoleante Majestatii sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Printului Charles, in urma trecerii in nefiinta a Altetei Sale Regale Printul Philip, informeaza Administratia Prezidentiala. „Printul…