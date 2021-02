Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este ''OK'', a declarat luni printul William, dupa ce bunicul sau in varsta de 99 de ani a petrecut a sasea noapte in spital, relateaza Reuters. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat intr-o clinica din Londra marti…

- Printul William al Marii Britanii a facut un apel duminica pentru ca abuzurile rasiste la adresa fotbalistilor sa inceteze, dupa ce Marcus Rashford (Manchester United) a fost si el tinta unor astfel de atacuri venite din partea unor suporteri, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Gruparea de pe Old…

- Printul William si sotia sa, Kate, au sosit luni la Edinburgh, in prima etapa a unui turneu al cuplului regal in Marea Britanie pentru a se intalni si multumi angajatilor din prima linie, ingrijitorilor din caminele de batrani si profesorilor pentru eforturile depuse in timpul pandemiei de COVID-19,…

- Regina Elizabeta a Marii Britanii și soțul ei ar putea ieși in public dupa ce se vor vaccina și ar putea anunța ca s-au vaccinat. In 1957, regina a facut public faptul ca Charles și sora sa, prințesa Anne, pe atunci copii, s-au vaccinat impotriva poliomielitei, potrivit Mediafax. Regina Elizabeta…