- Ministerul Justiției a anunțat ca Paul-Philippe al Romaniei va ramane in arest, in urma respingerii cererii sale de eliberare de catre Curtea Constituționala a Maltei. „Astazi, Curtea Constitutionala a Maltei a respins o noua solicitare a lui Paul-Philippe al Romaniei de a fi eliberat. Acesta ramane…

- Vlad Pascu, șoferul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri, vara trecuta, in localitatea 2 Mai, ramane in arest preventiv pentru cel puțin inca doua luni. Decizia judecatorilor nu este definitiva.

- Un tribunal din Malta a respins luni cererea autoritaților romane de extradare a lui Paul al Romaniei, arestat la sfarsitul lunii trecute in aceasta tara. Decizia nu este definitiva. Un tribunal din Malta a decis, luni, sa respinga cererea autoritaților romane de extradare a Prințului Paul de Romania…

- Prințul Paul se afla inca in arest și va mai ramane in spatele gratiilor pana pe data de 14 mai. A cerut sa fie eliberat pe cauțiune, insa judecatorii din Malta i-au respins cererea.

- Judecatoria Sectorului 4 a respins, miercuri, cererea lui Radu Mazare de eliberare conditionata din Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare de 9 ani inchisoare, primita in anul 2019 in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si plaje din Constanta si Mamaia.

- Marți, Tribunalul Constanța a judecat cererea lui Vlad pascu de punere in libertate. In sala de judecata, Pascu a precizat ca ii pare rau pentru ceea ce s-a intamplat și „ca nu este un pericol social”.„S-a creat o confuzie aici, in legatura cu prezența fizica a inculpatului. Nu este de dreptul de alege…