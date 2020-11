Prințul Nicolae, nepotul Regelui Mihai I, a devenit tată. Are o nouă moștenitoare! Fericita veste a fost data chiar de fostul principe, pe numele sau Nicholae Medforth Mills, pe contul sau de Instagram. „Sunt foarte bucuros sa va anunț nașterea fiicei mele, Maria-Alexandra, pe 7 noiembrie 2020, ora 20:05. Fericitul eveniment a avut loc la Spitalul Polizu din București. Soția mea, Alina-Maria și fetița noastra sunt perfect sanatoase. Traim un moment cu totul special in familia noastra și, in emoțiile acestor clipe, mullțumim cu recunoștința pentru sprijinul și entuziasmul deosebit al romanilor. Ganduri de aleasa prețuire pentru daruirea personalului medical, in aceste vremuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

