Stiri pe aceeasi tema

- Manea Darius Andrei, elev in clasa a XII la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, a participat la „Romanian High-School Students Internship Programme 2021”, care s-a desfașurat la Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) din Geneva, Elveția, in perioada 7-20 noiembrie…

- De doi ani de cand viețile noastre au fost date peste cap oamenii din toata lumea și-au dorit sa aiba aproape un suflet care sa ii iubeasca necondiționat. Numai din Romania au plecat mii de caței in Anglia, Belgia, Elveția sau Germania. Strainilor le convine sa adopte companioni de la noi. Procedurile…

- Fostul lider PSD a explicat recent in cadrul emisiunii ”40 de intrebari cu Denise Rifai” ca are și el planuri de casatorie, declarandu-și iubirea fața de iubita sa.Liviu Dragnea, 58 de ani, are o relație stabila cu Irina Tanase, 29 de ani, iar cei doi ani și jumatate de detenție ai fostului lider PSD…

- Chainsaw Film Productions și HISTORY Channel lanseaza “Regele Mihai: Drumul catre casa”. Documentarul prezinta povestea nespusa a vieții Regelui in exil incepand cu expulzarea sa forțata din Romania in 1948 de catre comuniștii impuși de Kremlin și pana la inmormantarea langa stramoșii sai la Manastirea…

- Eduard Novak, ministrul demis al Sportului, a facut un apel la vaccinare intr-un mesaj pe Facebook. Aflat in Ungaria, el spune ca a fost aproape sa-si piarda tatal din cauza Covid-19. "Sunt in Ungaria de cateva zile, aici oamenii traiesc liber, fara masti. Sun ingrozit de cazurile din Romania,…

- Eduard Novak, ministrul demis de la Ministerul Tineretului și Sportului, a facut un apel la vaccinare anti-COVID-19 intr-un mesaj postat miercuri pe Facebook, informeaza Gazeta Sporturilor . Ciclistul medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice de la Tokyo de anul acesta a dezvaluit momentele grele prin…

- Eduard Novak, ministrul demis al Sportului, a facut un apel la vaccinare intr-un mesaj pe Facebook. Aflat in Ungaria, el spune ca a fost aproape sa-si piarda tatal din cauza Covid-19. "Sunt in Ungaria de cateva zile, aici oamenii traiesc liber, fara masti. Sun ingrozit de cazurile din Romania,…

- Echipa masculina de curling a Romaniei s-a clasat pe locul al saselea la Campionatul European, Divizia C, gazduit de Geneva (Elvetia), dupa ce a fost invinsa vineri, in ultimul sau, meci de Andorra, cu scorul de 5-2. Romania a inregistrat trei victorii, cu Croatia, Ucraina si Luxemburg,…