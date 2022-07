Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a avertizat sambata, in timpul unei intalniri cu presedintele Joe Biden, ca politicile energetice prin care UE si SUA urmaresc sa reduca emisiile poluante pentru a combate schimbarile climatice sunt „nerealiste” si risca sa conduca la o crestere „fara precedent”…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a avertizat sambata ca politicile energetice ''nerealiste'' prin care UE si SUA urmaresc sa reduca emisiile poluante pentru a combate schimbarile climatice risca sa conduca la o crestere ''fara precedent'' a inflatiei, deja ridicata, consemneaza agentiile…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca a adus in discuție subiectul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi la intalnirea pe care a avut-o cu prințul saudit Mohammed bin Salman, scrie Reuters. Serviciile americane de informații au ajuns la concluzia ca prințul bin Salman a aprobat in mod…

- Calatoria lui Joe Biden in Arabia Saudita saptamana aceasta este o provocare diplomatica care vine cu o dilema, scrie Reuters. „Ar trebui sa fie fotografiat președintele SUA intalnindu-l sau chiar dand mana cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman?”, se intreaba jurnaliștii.

Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman (MBS) a inceput luni seara o vizita de doua zile in Egipt, la inceputul unui turneu regional care il va purta ulterior in Iordania si Turcia, transmite AFP preluat de agerpres.

Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman (MBS) urmeaza sa inceapa luni un turneu regional in cadrul caruia se va deplasa in Egipt, in Iordania si in Turcia, a declarat un responsabil saudit pentru AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va merge, luna aceasta, in vizita in Arabia Saudita unde se va intalni cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, revenind asupra promisiunii sale de a trata regatul ca pe un „paria” si de a nu se adresa liderului controversat, au raportat joi media americane,…

- Presedintele Joe Biden va merge in Arabia Saudita la sfarsitul acestei luni, incalcandu-si promisiunea pe care o facea in calitate de candidat la presedintie de a trata aceasta tara drept un stat „paria”. Candidatul Biden spunea ca va pedepsi regatul pentru asasinarea brutala a jurnalistului Jamal Khashoggi,…