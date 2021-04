Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia 'Reporteri Fara Frontiere' (RSF) a anuntat marti depunerea unei plangeri in Germania pentru crime impotriva umanitatii, vizandu-l in special pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ONG-ul denuntand ''responsabilitatea'' acestuia in asasinarea jurnalistului Jamal…

- SUA isi rezerva dreptul de a-l sanctiona pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman in viitor, daca este necesar, a declarat luni purtatoarea de de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. ''Desigur, ne rezervam dreptul de a intreprinde orice actiune la un moment dat si intr-un…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a afirmat sambata ca administratia sa va face luni un anunt legat de Arabia Saudita, in urma unui raport al serviciilor americane de informatii care au ajuns la concluzia ca printul mostenitor Mohammed bin Salman a aprobat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi,…

- Arabia Saudita ”respinge in totalitate” raportul serviciilor americane de informatii care-l acuza pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman de faptul ca a ”validat” asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in 2018, relateaza AFP potrivit news.ro. ”Guvernul Arabiei Saudite respinge…

- Serviciile de informatii americane considera sa printul mostenitor saudit Muhammad bin Salman a aprobat o operatiune in orasul turc Istanbul "pentru capturarea sau uciderea" jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in 2018. "Analiza noastra arata ca printul mostenitor al Arabiei Saudite,…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Muhammad bin Salman, ar fi aprobat o operatiune in Istanbul "pentru capturarea sau uciderea" jurnalistului disident, Jamal Khashoggi, asasinat in 2018, susțin serviciile de informatii americane, citate de Reuters.

- Administratia Biden va prezenta joi un raport al serviciilor de informatii care concluzioneaza ca printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a aprobat in 2018 asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, au declarat trei oficiali citati de NBC News. Citește și: Scandal intre Diana Șoșoaca…