- Printul Mihai Dimitrie Sturdza va fi inmormantat la sfarsitul acestei saptamani la Iasi, cei care vor sa participe la funeralii fiind rugati ca in loc sa ii aduca flori sa doneze banii unei asociatii neguvernamentale, in scopuri caritabile. "Printul Mihai Dimitrie Sturdza se intoarce acasa.…

- Seful CJ Iasi, Maricel Popa, a depus astazi la Parchet plangeri penale dupa dezvaluirile facute de Ziarul de Iasi in legatura cu spitalul mobil. Conform dezvaluirilor facute de ZDI, doi ieseni cu legaturi in administratie s-au deplasat saptamana trecuta la Istanbul si Ankara, unde au incercat sa se…

- Funeraliile lui George Floyd, barbatul de culoare care a murit in timp ce era arestat de poliție la Minneapolis, au loc marți, 9 iunie, la mai bine de doua saptamani de la cumplitele fapte ce au readus la suprafața tensiuni latente și au generat proteste de amploare care zguduie societatea americana…

- In lipsa presedintelui CJ, plecat sa intampine la granita cu Bulgaria convoiul cu cele 102 module ale spitalului mobil, vicepresedintele Romeo Olteanu le-a prezentat consilierilor judeteni alte termene din contractul achizitiei unitatii sanitare de campanie. El a precizat ca detine informatiile de la…

- Mezzosoprana Maria Macsmin Nicoara este la limita intre viața și moarte, dupa ce a fost victima unui accident casnic produs in propria locuința. Aceasta se afla in aceste momente in coma, iar medicii sunt rezervați in privința șanelor de supraviețuire.

- Mai exact, va inchiria un depozit unde producatorii locali vor putea depozita marfa, iar reprezentantii asociatiei o vor distribui ulterior in cele peste 40 de magazine de cartier. „Prioritatea o reprezinta atragerea consumatorilor catre produse romanesti, proaspete, ecologice dar si promovarea fermierilor…

- Printul Mihai Dimitrie Sturdza, unul dintre ultimii urmasi in viata ai domnitorului Mihail Sturdza, care a condus Moldova intre 1834-1849, s-a stins din viata sambata, 25 aprilie, la Paris, la 85 de ani. Acesta urmeaza sa fie inmormantat la Iasi, conform testamentului sau. Intr-un reportaj realizat…

- Mai multe icoane din colectia familiei iesene Sculy Logotheti, al carei exponent principal a fost chirurgul Leon Sculy, primul decan al Facultatii de Medicina din Iasi, au fost vandute la suma totala de 30.300 de euro la licitatia unei colectii de icoane organizata, marti seara, de Artmark online. Toate…