- Cele mai recente imagini sunt dovada clara ca Ducii de Cambridge adora aventurile și experiențele noi. Kate Middleton și Prințul William au facut scufundari in turneul din Caraibe. Un fotograf regal care le-a fost alaturi i-a surprins in timp ce se distrat de minune.

- Ducesa de Cambridge are rani la maini. Adesea, soția Prințului William apare in public cu bandaje la maini, iar mulți au spus ca s-ar confrunta cu o afecțiune despre care nu vrea sa discute in mediul public.

- Kate Middleton este innebunita dupa culori. E clar din alegerile vestimentare ale ducesei de Cambridge, care a purtat, de-a lungul timpului, un adevarat curcubeu. Mai ales in cel mai recent turneu regal, din Belize, Jamaica si Bahamas, Kate a avut tinute in nuante de galben, verde, roz, albastru, rosu.…

- Kate Middleton este una dintre cele mai elegante apariții. Ducesa de Cambridge este considerata un etalon de stil, iar ținutele sale sau haine asemanatoare se vand va painea calda. Rochiile purtate de Kate Middleton fac furori in jurul lumii, iar nu o daca s-a intamplat ca doamnele și domnișoarele sa…

- Ducii de Cambridge iși continua primul turneu oficial. Și in Jamaica, cei doi soți au fost primiți așa cum se cuvine. Kate Middleton a purtat o rochie galbena in cadrul vizitei oficiale și a stralucit alaturi de soțul sau.

- Ducii de Cambridge au avut o apariție „primavaratica”, in timp ce au vizitat sudul orașului Wales (Țara Galilor), pentru a marca Ziua Sfantului David, sarbatorita la 1 martie. Kate Middleton și Prințul William au avut o zi plina de activitați odata cu venirea oficiala a primaverii. Ducii de Cambridge au…

- Ce i-a facut Prințul William lui Kate Middleton in public. Gestul prințului William a stanjenit-o rapid pe ducesa. Ducii de Cambridge au o eticheta clara pentru clipele in care se afla “la munca”, la fel ca ceilalți membrii ai familiei regale britanice. Doar ca, aparent, lucrurile par sa se mai fi schimbat,…