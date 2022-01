Ducele de Sussex a lansat in septembrie o actiune in justitie pentru a putea beneficia de protectie din partea politiei, pe care ar plati-o personal, atunci cand calatoreste cu familia lui in Marea Britanie, a anunțat un reprezentat legal al acestuia, potrivit Afp, citata de News.ro . Prințul Harry si sotia sa, Meghan Markle, au pierdut protectia politiei britanice dupa ce au decis sa se retraga din familia regala in 2020. Cuplul locuieste acum in California, impreuna cu copiii lor, Archie si Lilibet. Printul Harry vrea sa-și duca copiii in vizita in tara natala, dar familia sa „nu se poate introarce”…