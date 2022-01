Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a lansat o actiune in justitie pentru a putea beneficia de protectie din partea politiei, pe care ar plati-o personal, atunci cand calatoreste cu familia sa in Marea Britanie, a declarat un reprezentant legal al acestuia, potrivit AFP si DPA. Harry, duce de Sussex, si sotia sa, Meghan,…

- Prințul Harry și Meghan Markle au dat publicitații o fotografie de Craciun, in care apar cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, in varsta de șase luni, relateaza BBC . Fotografia, care ii prezinta pe toți cei patru, a fost facuta de fotograful Alexi Lubomirski in aceasta vara, la casa cuplului…

- Printului Harry i se aduceau „recriminari constante” de catre familia regala britanca, pentru ca soția lui, Meghan Markle, nu era in relații bune cu tatal sau, a dezvaluit ducesa de Sussex unui fost asistent al sotului sau, relateaza EFE, citata de Agerpres. Informatia a aparut in urma recursului prezentat…

- Informatia a aparut in urma recursului prezentat de grupul Associated Newspapers (ANL), proprietar al tabloidului britanic Mail on Sunday, impotriva unei sentinte anterioare referitoare la publicarea unei scrisori pe care ducesa o trimisese tatalui sau, Thomas Markle, si al carei continut a fost divulgat…