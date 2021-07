Stiri pe aceeasi tema

- De cealalta parte, printul Harry a caracterizat volumul ca fiind scris din perspectiva „omului care am devenit”, si nu din cea a titlului regal pe care l-a primit la nastere, relateaza HotNews.ro.„Am purtat multe palarii de-a lungul anilor, la propriu si la figurat, si sper ca, prin relatarea povestii…

- Prințul Harry și Meghan Markle au inregistrat un domeniu pentru fiica lor Lilibet Diana inainte de naștere. Printre domeniile achiziționate s-au numarat LilbetDiana.com și LiliDiana.com. Domeniile nu sunt inca active, dar fiul cuplului Archie, de 2 ani, are și un site pe numele sau pentru fundația caritabila…

- Pe 4 iunie 2021, Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au devenit parinți pentru a doua oara . Actrița a dat naștere unei fete, pentru care cuplul britanic a ales numele de Lilibet-Diana Mountbatten Windsor. Meghan și Harry mai au impreuna un baiat, Archie Harrison, in varsta de doi…

- Cum a reacționat familia regala la nașterea fetiței Prințului Harry Printr-o declarație oficiala data ieri, Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat ca au devenit pentru a doua oara parinți. Fiica lor, Lilibet Diana, s-a nascut vineri la un spital din California. „Cu mare bucurie, Prințul Harry și…

- Celebrul muzeu al figurilor de ceara Madame Tussauds a decis sa mute statuetele care ii preprezinta pe prințul Harry și pe soția sa, Meghan Markle, de la secțiunea dedicata familiei regale britanice, la un an dupa ce aceștia și-au parasit indatoririle oficiale și s-au mutat la Los Angeles, scrie Hotnews…

- Meghan Markle (39 de ani) este insarcinata cu al doilea copil, o fiica. Alaturi de Prințul Harry (36 de ani), fosta actrița mai are un fiu, Archie Harrison, in varsta de 1 an și 11 luni. Archie va implini 2 ani pe 6 mai 2021. In acest capitol al vieții ei, Meghan pune preț pe odihna și relaxare. Fosta…