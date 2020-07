Prințul Harry, trimis de Charles la dezintoxicare. Detalii neștiute din trecutul ducelui de Sussex Prințul Harry al Marii Britanii este casatorit și are un fiu de un an și de la inceputul acestui an s-a mutat cu familia sa in Statele Unite ale Americii. Acum este un familist convins și ar face orice pentru soția și copilul lui, insa lucrurile nu au stat intotdeauna așa. „Prințul Petrecerilor”, așa cum a fost numit in tinerețe, Harry a fost forțat de tatal sau sa mearga la dezintoxicare dupa ce a fost prins fumand canabis. Timp de mai mulți ani, mai tanarul prinț s-a straduit sa iși gaseasca locul in familia regala și a fost supranumit „Prințul Petrecerilor” dupa ce la varsta de 16 ani avea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri dimineata, echipat ca la regulament, cu masca pe fata si manusi in maini, am dat sa intru la supermarket . Mai intai am fost convins ca am nimerit in mijlocul unui jaf in plina desfasurare. Pentru ca fix la usa m-am trezit cu un fel de pistol indreptat catre fruntea mea, care-mi proiecta intre…

- Taverna Dogarilor ramane unul dintre cele mai iubite locuri de luat masa din oraș, iar nu puțini sunt cei care regreta ca nu mai pot lua aici, o vreme, pranzul sau cina. Pentru cei care au dus dorul gustului de la Taverna Dogarilor, sa știți ca restaurantul s-a redeschis, iar preparatele din meniu sunt…

- In așteptarea relaxarilor promise dupa 15 mai, dar și cu gandul la felul in care se va circula cu transportul in comun, dupa ce romanii vor reveni, in numar mare, la locul de munca, o declarație a ministrului de Interne a suscitat in mod special atenția opiniei publice. In cadrul unui interviu difuzat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a postat pe Facebook un mesaj in care sustine ca declaratiile sale despre modul in care ne vom putea deplasa dupa 15 mai au fost scoase din context. Vela sustine ca mesajul sau a fost trunchiat si publica integral raspunsurile pe care le-a oferit celor care i-au adresat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, afirma ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate, "fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet", si nu vor mai avea nevoie sa completeze declaratii pe propria raspundere.

- Un profesor de geografie care preda pe Valea Bargaului a alergat 100 de km in jurul locuinței, pentru a sprijini crearea unei platforme de suport emoțional pentru persoanele care sufera de autism. Acesta trebuia sa ia parte la un ultramaraton la Marea Neagra, insa starea de urgența a schimbat planurile……

- Coronavirusul schimba legi peste tot in lume. In Statele Unite, de exemplu, cuplurile de indragostiți pot obtine certificatul de casatorie prin intermediul unei aplicații video. Guvernatorul New York, Andrew Cuomo, a semnat un ordin prin care permite cuplurilor sa obțina certificatul de casatorie…