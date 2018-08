Stiri pe aceeasi tema

- Joi, la Sentebale Polo Cup, Printul Harry si Meghan Markle le-au oferit fanilori prezenti un moment inedit: s-au sarutat in public, ignorand astfel regulile nescrise ale Reginei Elisabeta. Gestul este unul rarisim sau chiar singular, deoarece niciun alt cuplu regal nu a mai fost fotografiat in astfel…

- Abia și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu și deja se zvonește ca Ducii de Sussex iși maresc familia. Potrivit presei straine, Meghan Markle este insarcinata cu gemeni.Revista National Enquirer a scris despre Prințul Harry ca se afla in culmea fericirii, iar hollywoodlife.

- Abia și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu și deja se zvonește ca Ducii de Sussex iși maresc familia. Potrivit presei straine, Meghan Markle este insarcinata cu gemeni. Revista National Enquirer a scris despre Prințul Harry ca se afla in culmea fericirii, iar hollywoodlife.com a adaugat ca Meghan…

- In timp ce locația in care și-au petrecut luna de miere ramane secreta, un lucru este sigur: Prințul Harry și soția lui, Meghan, vor participa maine la un eveniment de familie important, iar noi vom avea ocazia sa-i vedem la balconul regal, de la Palatul Buckingham. Vor participa la Trooping the Colour…