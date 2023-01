Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a dezvaluit intr-un interviu cum el și fratele sau, prințul William, au reușit sa-și ascunda emoțiile fața de moartea mamei lor, in 1997, in timp ce s-au intalnit cu cei indoliati in public, relateaza sambata BBC . Intr-un interviu pentru televiziunea britanica ITV, prințul Harry a susținut…

- Londonezii sunt de parere ca fiul Regelui Charles al Marii Britanii a mers prea departe in a impartași detalii intime și private in noua sa carte. Dupa ce „Spare” a fost lansat mai devreme in Spania joi (5 ianuarie), ziarele au impartașit detalii din publicație, inclusiv cum Harry și fratele sau William…

- Prințul Harry susține ca a primit un mesaj de la mama sa cu ajutorul unei femei pe care o descrie ca avand „puteri supranaturale”. Afla din randurile de mai jos ce i-a spus femeia pe care Prințul se ferește sa o numeasca „vrajitoare”.

- Prințul Harry susține, in cartea sa autobiografica, ca a avut o altercație violenta cu fratele sau, William, in anul 2019, la un an dupa ce s-a casatorit cu Meghan Markle. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- Prințul Harry a marturisit in cartea sa autobiografica intitulata „Spare” (Rezerva) ca in anul 2019 a avut loc o confruntare intre el și fratele sau, William, dupa o cearta legata de casatoria sa cu Meghan Markle, relateaza The Guardian.

- Alba Iulia: Sorin Gadola, unul dintre fondatorii Untold, susține o conferința despre descoperirea ortodoxiei, organizata de ASCOR Diana și Sorin Gadola sunt invitații unei noi conferințe organizate de ASCOR Alba Iulia in Postul Nașterii Domnului. Cu binecuvantarea Arhiepiscopului al Alba Iuliei, Irineu,…

- Cristina Cioran s-a desparțit de tatal fetiței sale, Alex Dobrescu. Barbatul are deja o noua iubita, insa susține ca va continua sa iși ajute fiica. Vedeta refuza ajutorul fostului partener.Zilele trecute, Alex Dobrescu a prezentat-o tuturor pe noua sa iubita, Diana, care este cu 16 ani mai tanara decat…

- Printul Harry isi va lansa primul volum de memorii la inceputul anului 2023, a anuntat Penguin Random House, potrivit site-ului publicatiei britanice The Independent, citat de Agerpres. Cartea „personala si emotionanta” a printului Harry, intitulata „Spare”, va fi lansata pe 10 ianuarie. Veniturile…