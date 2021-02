Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry al Marii Britanii a spus ca s-a retras de la indatoririle regale din cauza presei britanice ”toxice” care ii distrugea sanatatea mintala, relateaza Hotnews . ”Nu am fugit. A fost un pas inapoi, era un mediu dificil și cred ca multa lume a vazut”, a spus Harry intr-un interviu cu James…

- Prințul Harry al Marii Britanii a spus ca s-a retras de la îndatoririle regale din cauza presei britanice ”toxice” care îi distrugea sanatatea mintala, relateaza Reuters. ”Nu am fugit. A fost un pas înapoi, era un mediu dificil și cred ca multa lume a vazut”,…

- Regina și Prințul Filip, ducele de Edinburgh sunt familiarizați cu comunicația online. Prințul Harry a spus chiar ca bunicii sai au participat la inceputul pandemiei, pe cand se aflau in izolare, la castelul Windsor, la o aniversare online prin aplicația de videoconferințe Zoom. Este vorba de petrecerea …

- Meghan Markle a castigat procesul intentat in Marea Britanie impotriva publicației Daily Mail pentru incalcarea vieții private. Soția Prințului Harry a dat in judecata trustul britanic Associated Newspapers, editorul tabloidului Daily Mail, dupa ce jurnaliștii au publicat o scrisoare adresata tatalui…

- Meghan Markle si printul Harry al Marii Britanii au facut publica o felicitare de familie inaintea primului lor Craciun american, petrecut in familie in Montecito, California, relateaza People. Felicitarea, o ilustratie a unei fotografii realizate de mama lui Meghan, Doria Ragland, a fost lansata prin…

- Ducii de Sussex au facut publica o felicitare de familie inaintea primului lor Craciun dupa ruptura oficiala de familia regala britanica. Felicitarea este o fotografie in care apare Megahn Markle, prințul Harry și fiul lor Archie, alaturi de cei doi caței ai familiei in fața unei casuțe pentru copii,…

- In Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord s-a instituit nivelul maxim de alerta. Autoritațile au ridicat nivelul de alerta pentru Londra și pentru anumite zone din regiunile Essex si Hertfordshire. Cazurile de coronavirus s-au inmulțit in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei…