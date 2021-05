Stiri pe aceeasi tema

- Ducele de Sussex, 36 de ani, și-a dat seama ca tatal sau, prințul Charles, il trata ”așa cum a fost el insuși tratat”, drept pentru care a ales sa se mute in Statele Unite impreuna cu sotia sa, Meghan Markle, si copilul lor, Archie, pentru a nu calca pe urmele sale greșite, relateaza AFP, citata de…

- Confruntați cu dificultati in relatia lor din ultimele luni, printii William si Harry vor merge separat in timpul procesiunii funerare organizate sambata pentru printul Philip, bunicul lor, relateaza Agerpres , care citeaza DPA. Cei doi frați vor merge in spatele sicriului bunicului lor in timpul procesiunii…

- O întâlnire de urgența a fost convocata la Palatul Buckingham ca urmare a acuzațiilor de rasism lansate într-un interviu de Meghan Markle și prințul Harry, relateaza BBC News. La reuniune participa membrii de top ai familiei regale. Corespondentul BBC Daniela Relph spune ca…

- Printul Harry, care a socat Marea Britanie anul trecut cand el si sotia sa Meghan au anuntat ca renunta la atributiile regale, i-a declarat celebrei realizatoare de televiziune americane Oprah Winfrey ca se temea de faptul ca istoria s-ar putea repeta, relateaza luni Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Printul Harry, care a socat Marea Britanie anul trecut cand el si sotia sa Meghan au anuntat ca renunta la atributiile regale, i-a declarat celebrei realizatoare de televiziune americane Oprah Winfrey ca se temea de faptul ca istoria s-ar putea repeta, relateaza luni Reuters. Postul CBS…