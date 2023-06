Stiri pe aceeasi tema

- Gaura de milioane de lire in bugetul cuplului format din Prințul Harry și Meghan Markle, dupa pierderea contractului cu Spotify. Banii lipsa le pun in pericol stilul de viața confortabil, cu care s-au obișnuit in California, cu atat mai mult cu cat cei doi nu mai sunt susținuți de Regele Charles.

- Meghan Markle și Prințul Harry au fost vazuți pentru prima data in public la mai puțin de o saptamana de cand a fost incoronat Regele Charles. Ducesa a slabit drastic in ultima vreme, semn ca stresul și-a pus amprenta asupra sa. Cum a fost surprinsa.

- Prințul Harry nu va lipsi de la incoronarea tatalui sau, Regele Charles al III-lea, insa va merge fara soția lui in Marea Britanie. Adevaratul motiv pentru care Merghan Markle nu va participa la evenimentul mult așteptat. Ceremonia va avea loc pe data de 6 mai, la Londra.

- Palatul Buckingham a anunțat ca Prințul Harry va participa la ceremonia de incoronare a tatalui sau, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care va avea loc pe data de 6 mai, in Londra, insa despre Meghan Markle se știe ca nu va fi prezenta. Iata care este motivul pentru care partenera Ducelui…

- Palatul Buckingham a anunțat ca Prințul Harry va participa la ceremonia de incoronare a tatalui sau, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care va avea loc pe data de 6 mai, in Londra. Ziua incoronarii este motiv dublu de sarbatoare și asta pentru ca fiul lui Meghan Markle și al Prințului Harry,…

- Prințul Harry nu va lipsi de la incoronarea tatalui sau, Regele Charles al III-lea. Cu toate astea, soția lui, Meghan Markle, nnu va fi prezenta la ceremonia mult așteptata de familia regala.

- Convorbirile dintre Prințul Harry și Regele Charles au devenit din ce in ce mai tensionate, dupa ce Harry a renunțat la titlurile regale și s-a mutat, alaturi de Meghan Markle, in Statele Unite.