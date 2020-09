Stiri pe aceeasi tema

- "Viata noastra, ca independenti, ne-a permis sa intelegem puterea spiritului uman: de curaj si de nevoia de conectare", au spus Meghan si Harry intr-un cmunicat. Cuplul se va concentra pe diverse teme inspirate de povesti care sunt apropiate de sufletul lor. Mai multe proiecte sunt deja in…

- Printul Harry al Marii Britanii a afirmat joi ca retelele de socializare alimenteaza o ''criza a urii'' si a lansat un apel companiilor sa-si regandeasca rolurile atunci cand isi fac publicitate in social media, informeaza Reuters.

- Numarul total al imbolnavirilor la nivel global a ajuns vineri la 17.476.111 cazuri, potrivit worldometers.info . Dintre acestea, 10.938.631 sunt pacienți vindecați, in timp ce 676.759 de oameni și-au pierdut viața in lupta cu noul coronavirus. In Marea Britanie, guvernul a anunțat noi restricții pentru…

- Executivul Uniunii Europene a ajuns la un acord cu firma americana Gilead pentru a putea garanta stocuri de tratamente anti-Covid-19, potrivit Reuters. Comisia Europeana a semnat un contract cu Gilead pentru a obține doze de Remdesivir care ar acoperi tratamentele a 30.000 de pacienți din blocul comunitar.…

- Prințul Harry și Meghan Markle fac pași ușori dar siguri spre independența financiara. Cuplul a semnat un contract cu o agenție din Los Angeles, care reprezinta și familile Clinton și Obama. Cei doi ar putea caștiga o averea in urma acestui contract.