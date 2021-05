Printul Harry si Oprah Winfrey vor discuta despre documentarul lor dedicat sanatatii mintale intr-o continuare a acelei productii, au anuntat miercuri reprezentantii Apple TV+, potrivit carora serialul initial a determinat o crestere cu 25% a numarului de utilizatori ai acestei platforme de streaming, informeaza Reuters. Noul show, "The Me You Can't See: A Path Forward", va fi o intrunire virtuala difuzata vineri, la care vor participa experti in sanatate, celebritati si sportivi, care vor vorbi despre lupta lor cu depresia, schizofrenia si anxietatea. Apple TV+ a anuntat ca documentarul initial,…