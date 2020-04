Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, au trimis mai multor ziare britanice, intre care The Sun, The Mirror si Daily Mail, o scrisoare prin care le avertizeaza ca nu vor mai coopera pentru articolele lor, informeaza BBC.

- Scandalul continua! Meghan Markle si Printul Harry nu vor sa auda de 4 tabloide din Anglia! Meghan Markle si Printul Harry taie complet orice legatura cu 4 tabloide din Marea Britanie. Acestia au trimis o scrisoare editorilor celor 4 publicatii, spunand ca nu isi doresc niciun fel de colaborare cu acestea.…

- Printul Harry si sotia sa Meghan au distribuit mancare bolnavilor cronici din Los Angeles, in prima lor iesire publica de cand s-au instalat in California, potrivit news.ro.Cuplul princiar, care oficial a incetat sa mai fie activ in cadrul familiei regale britanice de la 1 aprilie, a avut…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au parasit Canada si s-au mutat in statul american California, a raportat vineri tabloidul britanic The Sun, citat de AFP.Cuplul a calatorit spre Los Angeles la bordul unui avion privat saptamana trecuta, in perioada in care Canada si Statele Unite se pregateau…

- Trustul News Group Newspapers al magnatului Rupert Murdoch, care detine si tabloidul britanic The Sun, a cheltuit 54 de miliarde de lire sterline pe cheltuieli de judecata si despagubiri in cazul scandalului interceptarilor ilegale. Suma a fost cheltuita intr-un interval de 12 luni pana in…

- Printul Harry a parasit luni seara Regatul Unit, potrivit mai multor media britanice, urcandu-se la bordul unui avion cu destinatia Canada, pentru a se intalni cu Meghan si fiul sau Archie, pe care nu l-a revazut de la anuntul sau privind retragerea din familia regala, relateaza AFP. "Ducele de Sussex…