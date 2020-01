Prințul Harry și Meghan se distanțează de familia regală britanică: Vrem să muncim pentru a deveni independenți financiar Prințul Harry și soția sa, Meghan, au anunțat, miercuri, ca se retrag din rolurile lor de prim-plan din cadrul familiei regale britanice pentru a obține independența financiara și pentru a se stabili pentru o partea anului în America de Nord, relateaza AFP.

&"Avem intenția de a renunța (la rolul) de membri de rang înalt ai familiei regale și sa muncim pentru a deveni independenți financiar, în timp ce continuam sa o susținem pe regina&", au anunțat într-un comunicat soții, care au spus în ultimele luni ca resimt ca fiind dificila presiunea mediatica legata de funcțiile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebritati de la Hollywood, cantareti, staruri din lumea sportului si familia regala britanica s-au alaturat eforturilor de strangere de fonduri in sprijinul victimelor incendiilor devastatoare din Australia, relateaza duminica Reuters si dpa. Duminica, actrita australiana Nicole Kidman…

- Regina Elisabeta a II-a, insotita de fiul Charles, nepotul William si stranepotul George au pregatit traditionala budinca oferita de Craciun. Printul George, in varsta de 6 ani, a furat spectacolul in acest an. Printul, care este al treilea in ordinea de succesiune la tronul britanic, poate fi vazut…

- Au anunțat ca nu vor petrece Craciunul la Sandringham impreuna cu restul familiei regale și au luat o pauza de la indatoririle regale, din cauza ca se simt harțuiți de presa, insa acum ies la iveala noi detalii despre problemele pe care le au Meghan Markle și Prințul Harry.

- Kate Middleton nu poate ramane indiferenta la lucrurile care se petrec in familia soțului sau, așa ca aceasta se implica in tensiunile dintre William și Harry. Cum vrea aceasta sa estompeze diferențele atat de mari dintre perspectivele prinților? Kate Middleton intervine? Cum vrea sa spulbere tensiunile…

- Printul William al Marii Britanii se arata ingrijorat de recentele dezvaluiri ale fratelui sau, Prințul Harry și ale soției sale, Meghan, care au vorbit despre relațiile dintre membrii familiei regale. ...