- Ucraina a exportat in 2019 o cantitate de 32 milioane de tone de porumb, cu o valoare de 5,2 miliarde de dolari, acest produs fiind responsabil pentru 10,4% din totalul exporturilor Ucrainei, se arata intr-o postare pe Facebook a vice-ministrului Dezvoltarii Economice, Comertului si Agriculturii…

- Societatea Nationala de Radiocomunicatii (Radiocom) vrea sa cumpere servicii de paza in valoare de pana la 37,87 milioane lei (7,9 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, potrivit news.ro.Achizitia vizeaza servicii pentru paza obiectivelor, bunurilor si valorilor…

- Chiar daca mulți au criticat decizia lor, iata ca Meghan Markle și Prințul Harry nu petrec sarbatorile de iarna cu restul familiei Regale. Este o decizie luata cu ceva timp in urma, vazuta cu ochi critici de catre alți membri ai Familiei Regale sau prieteni. Astfel, ducii de Sussex au decis ca Noul…

- Meghan Markle și Prințul Harry au petrecut primul lor Craciun alaturi de fiul lor, Archie, departe de Anglia, tocmai in Canada, intr-un conac de 14,1 milioane de dolari.Conacul ii aparține unui misterios milionar. Meghan, Harry și micuțul Archie au fost insoțiți in mirificul conac de pe Insula Vancouver…

- Camera Deputatilor a lansat o licitatie prin care vrea sa cumpere servicii de transport aerian pe rute interne in valoare de pana la 4,5 milioane lei (0,94 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe SICAP, scrie news.ro .

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) vrea sa cumpere 20 de autovehicule pentru transport caini, complet echipate, in valoare de 1,31 milioane lei (275.000 euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.

- Statele Unite ale Americii vor oferi Republicii Moldova doua granturi in valoare totala de circa 12 milioane de dolari, in cadrul a doua acorduri semnate anterior de cele doua state. Potrivit vicepremierului Serghei Puscuta, banii vor fi oferiti sub forma de asistenta tehnica.

- Captura impresionanta de droguri in Australia. Trei oameni au fost retinuti fiind suspectati ca ar fi adus in tara in jur de 1.600 de kilograme de metamfetamina si 37 de kilograme de heroina. Valoare totala a substantelor narcotice se ridica la 818 milioane de dolari.