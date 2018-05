Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si fosta actrita Meghan Markle au fost casatoriti la capela St. George de la castelul Windsor, ei spunandu-si „da" in fata rudelor, prietenilor si a miilor de admiratori aflati in fata bisericii.

- Printul Harry si sotia sa, fosta actrita Meghan Markle, si-au inceput plimbarea in caleasca deschisa pe strazile din Windsor pentru a-i saluta pe miile de admiratori sositi in orasul istoric aflat la 30 de kilometri vest de Londra cu ocazia nuntii regale. Andrew Matthews/Pool via REUTERS Cei doi se…

- Printul Harry al Marii Britanii (33 de ani) si fosta actrita americana Meghan Markle (36 de ani) s-au casatorit la Capela St. George din Windsor, devenind astfel Duce si Ducesa de Sussex. Ceremonia a fost una extrem de emotionanta, iar daca mireasa a zambit tot timpul, mirele cu greu si-a putut stapani…

- Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni al 16-lea cuplu al familiei regale care iși va celebra nunta la Castelul Windsor. Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, si logodnica sa, Meghan Markle, casatoresc religios, sambata de la ora 11:00, in capela St. George de pe domeniul…

- Dupa ce au aparut primele imagini din interiorul capelei istorice din Windsor, unde va avea loc astazi nunta printului Harry cu Meghan Markle, britanicii au constatat ca aranjamentele florale sunt un tribut adus printesei Diana.

- Stazile din Windsor, unde are loc sambata nunta dintre Printul Harry si actrita americana Meghan Markle, au inceput sa se umple. Dar, inaintea turistilor, au inceput sa bata pentru cele mai bune locuri jurnalistii din Statele Unite.

- Printul Harry i-a cerut fratelui sau mai mare, printul William, sa îi fie cavaler de onoare la nunta sa si a fostei actrite americane Meghan Markle, ce va avea loc pe 19 mai, la capela St George din Windsor.