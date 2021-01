Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu și Silviu Țolu le-au oferit fanilor de pe rețelele de socializare o imagine dintr-un moment tandru, in care se sarutau pasional pe canapea. Cei doi „porumbei” sunt mai indragostiți ca niciodata și nu se sfiesc sa arate acest lucru și lumii.

- Mihai Albu a recurs la un strigat de disperare pe rețelele de socializare, dupa ce nu a reușit, din nou, sa iși vada fiica la final de saptamana. Designer-ul este revoltat ca nu i se respecta timpul alocat lui și copilului sau.

- Zeci de lugojeni s-au revoltat dupa ce duminica pe retelele de socializare au ajuns imagini cu o inmormantare de la Lugoj la care au participat mai multe persoane decat prevede legea. Evenimentul a fost transmis live pe Facebook, iar autoritatile au parut surprinse de numarul mare de participanti. “Compasiunea”…

- De ultima ora! Caranitarea zonala se amana pentru Municipiul Baia Mare și localitațile Tauții Magherauș, respectiv Sacalașeni Avand in vedere apariția pe rețelele de socializare a informațiilor cu privire la carantinarea municipiului Baia Mare, localitaților Tauții Magherauș și Sacalașeni, va comunicam…

- In Statele unite, Prințul Harry și Meghan Markle, ii vor avea ca vecini, printre alții, pe cantareața Katy Perry și actorul Orlando Bloom, care au cumparat recent o casa in cartierul exclusivist Montecito din Los Angeles. Potrivit ziarului spaniol ABC, Perry și Bloom se vor casatori in curand. Prințul…

- Un baiat in varsta de doar 12 ani a murit in urma unei provocari periculoase pe care ar fi facut-o penru aplicatia TikTok, informeaza The Sun. Puștiul a fost gasit decedat in camera sa, iar parinții lui spun ca a murit in timp ce juca o bizara „provocare sinucigașa” pe TikTok. Tatal, Luis Munoz, si…

- Cezar Ouatu și Raluca Jurca traiesc de cateva luni o frumoasa poveste de iubire și nu se sfiesc sa-și arate sentimentele nici pe internet. Cei doi comunica prin declarații de dragoste pe rețelele de socializare, acolo unde posteaza și fotografii in care sunt surprinși in ipostaze tandre. La aproape…