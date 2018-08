Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și Prințul Harry au fost oaspeții lui George Clooney, la sfarșitul saptamanii trecute, la reședința sa din Italia, aflat pe malul lacului Como. Starul hollywoodian in varsta de 57 de ani si sotia acestuia, avocata pentru drepturile omului, Amal Clooney, i-au invitat pe Ducii de Sussex…

- La sfarsitul lunii iulie, Meghan Markle si Printul Harry reuseau sa atraga toata atentia asupra lor, dupa ce au decis sa se sarute in vazul tuturor, la Sentebale Polo Cup. Cei doi indragostiti au profitat de faptul ca atunci a fost ultima lor aparitie oficiala in public din aceasta vara, deoarece apoi…

- Ducesa de Cambridge și Prințul William au ajuns, duminica, la finala masculina de la Wimbledon. Kate Middleton a aratat absolut incredibil intr-o rochie intr-o nuanța intensa de galben. Kate Middleton și Meghan Markle au aparut , sambata, pentru prima oara in public fara sa fie insoțite de soții lor,…

- Daca stai sa te gandești, cei doi proaspat insuraței ar fi alegerea perfecta pentru a fi parinții spirituali ai micuțului Louis. Tatal bebelușului regal este fratele și cel mai bun prieten al lui Harry, iar roșcovanul are mare priza la copii. Cu toate acestea, tradiția regala spune altceva. La botezul…

- Pana in urma cu 21 de ani, 1 iulie era o zi foarte importanta pentru familia regala britanica: era ziua de nastere a Printesei Diana. Acum, insa, aceasta data este una trista, peste care multi chiar trec cu vederea. Duminica, in ziua in care Printesa ar fi implinit 57 de ani, Printul Harry nu a marcat…

- Ducele si Ducesa de Sussex vor sa isi mareasca familia cat de curand posibil, potrivit presei de peste ocean. Conform unei surse citate de Us Weekly, Printul Harry si Meghan Markle, care s-au casatorit pe 19 mai, la Capela St. George, la Castelul Windsor, vor sa aiba copii cat mai repede. „Meghan si…