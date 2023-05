Probleme in paradis?! Presa internaționala scrie ca, potrivit unor surse regale, prințul Harry și Meghan Markle s-ar afla in pragul divorțului. In ultimele saptamani au tot circulat zvonuri potrivit carora casnicia celor doi ar fi intr-un moment de cumpana, iar aceste zvonuri au fost aparent confirmate de fostul majordom regal Paul Burrell.