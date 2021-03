Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia sa Meghan îi vor acorda jurnalistei Oprah Winfrey primul interviu de când au parasit familia regala britanica, interviu ce va fi difuzat luna viitoare, relateaza News.ro.Harry si Meghan, care au anuntat duminica ca asteapta al doilea copil, au socat familia…

- „Ducele si Ducesa de Sussex sunt foarte fericiti ca vor avea al doilea copil ”, a transmis, duminica, 14 februarie, un purtator de cuvant al cuplului. Anunțul a venit la exact 37 de ani de la momentul in care prințesa Diana a facut anunțul ca e insarcinata cu prințul Harry, o observat tabloidul Daily…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, vor acorda jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey primul lor interviu dupa ce au parasit familia regala britanica, care va fi difuzat in luna martie, informeaza Reuters. Harry si Meghan, care au anuntat ca asteapta al doilea copil, duminica, i-au socat pe membrii…

- Printul Harry a obtinut scuze publice si despagubiri substantiale de la editorii suplimentului Mail on Sunday. Ducele de Sussex a dat tabloidul in judecata pentru ca a publicat un articol in care il acuza ca ii ignora pe fostii lui colegi din Marina Regala (Royal Marines) de cand a decis sa se renunte…

- Prințul Harry și Meghan Markle, decizie radicala in 2021: renunța definitiv la rețelele de socializare. Cuplul nu va mai folosi Internetul pentru a-și promova Fundația Archewell și nici conturile personale virtuale. 2021, an cu decizii. Prințul Harry și Meghan Markle au șocat din nou Ducele și ducesa…

- Ducele de Cambridge și Ducele de Sussex s-au „reconectat” in timpul sarbatorilor și acum „vorbesc regulat” prin apel video, a susținut un expert regal. Prințul Harry și Prințul William incearca sa se impace Prințul Harry, in varsta de 36 de ani, și Meghan Markle, in varsta de 39 de ani, locuiesc in…