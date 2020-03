Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au inchiriat un avion privat și au parasit insula Vancouver cu destinația Los Angeles, orașul natal al actriței, potrivit publicatiei britanice The Sun.

Nu se menționeaza și cand s-a intamplat mai exact mutarea, avand in vedere ca granița Canadei cu Statele Unite este inchisa in aceasta perioada in incercarea de a limita raspandirea coronavirusului. Purtatorul de cuvant al printului Harry a refuzat sa faca vreun comentariu pe marginea subiectului.

