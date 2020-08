Stiri pe aceeasi tema

- Numele celor doi duci de Sussex nu apar in actele de cumparare ale locuinței din California, se arata in documentele oficiale. Au cumparat proprietatea in secret ia jumatatea lunii iunie, printr-o fundație necunoscuta, care are aceeași adresa de e-mail cu a managerului lui Meghan Markle de la Hollywood.…

- Meghan Markle si printul Harry si-au cumparat o proprietate cu 14,65 de milioane de dolari in Montecito, comitatul Santa Barbara, in apropiere de Los Angeles, scrie Variety, potrivit news.ro.Insa numele ducelui si ducesei de Sussex nu apar in actele de cumparare a resedintei din California, conform…

- Acesta este semnul cel mai clar ca Harry si Meghan vor sa se stabileasca permanent in California. Ei bine, fostii duci de Sussex si-au cumparat propria lor casa in Santa Barbara, localitate foarte populara printre vedete, aflata la circa 150 km departare de Los Angeles.

- Prințul Harry și Meghan Markle fac pași ușori dar siguri spre independența financiara. Cuplul a semnat un contract cu o agenție din Los Angeles, care reprezinta și familile Clinton și Obama. Cei doi ar putea caștiga o averea in urma acestui contract.