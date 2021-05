Printul Harry al Marii Britanii si fiul actorului Robin Williams, Zak, au vorbit in cadrul unei emisiuni televizate despre dificultatile de a deplange moartea unui membru al familiei care se afla tot timpul in atentia publicului, relateaza dpa.



Discutia dintre cei doi a avut loc in cadrul emisiunii "The Me You Can't See: A Path Forward", difuzata de Apple TV vineri dimineata, in continuarea seriei de documentare realizate de Oprah Winfrey si Harry despre sanatatea mentala.



Actorul Robin Williams, de patru ori castigator al premiului Oscar, s-a sinucis in 2014, la varsta…