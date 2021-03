Prințul Harry s-a angajat intr-un startup pe un post de conducere, relateaza CNN Business. Angajatorul fostului successor la tronul Marii Britanii, startup-ul Better Up se ocupa cu serivicii de coaching și consiliere in probleme de sanatate mintala. Harry, care, de cand a ales sa se mute in California nu e mai bucura de titlul de ”alteța regala”, nu mai beneficiaza de fonduri publice oferite de regat și nu o mai poate reprezenta oficial pe suverana de 94 de ani, a declarat ca vrea sa se implice in imbunatațirea vieții celor ce au nevoie de ajutor. Site-ul Better Up il prezinta pe Harry drept…