Decizia reprezinta o lovitura pentru printul Harry, care, alaturi de sotia sa, Meghan, a initiat actiuni in instanta impotriva mai multor tabloide, pe care le-a amenintat recent ca va demara si alte procese, plangandu-se de faptul ca este urmarit constant de paparazzi dupa ce a decis sa renunte la rolul sau de membru de rang inalt in cadrul familiei regale britanice.



Articolul incriminat, publicat in aprilie 2019, afirma ca imaginile la care face referire "nu spuneau toata povestea" realizarii fotografiilor cu elefanti si rinoceri publicate de printul Harry cu ocazia Zilei Pamantului.

…