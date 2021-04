Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry a revenit in Marea Britanie. Mezinul Dianei va participa la ceremonia de inmormantare a bunicului sau, prințul Philip. Evenimentul va avea loc duminica, 17 aprilie, iar Meghan Markle nu il va insoți. Actrița este insarcinata și nu a primit permisiunea de a calatori din California in…

- Printul Harry a ajuns duminica seara in Anglia pentru funeraliile bunicului sau, printul Philip, sotul reginei Elizabeth II, care a murit pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani, noteaza news.ro. Meghan Markle, sotia lui Harry insarcinata cu al doilea copil, a ramas in California. Este…

- Prințul Harry a adus un omagiu bunicului sau, prințul Philip, care a murit vineri la varsta de 99 de ani. Pe site-ul organizației Archewell, care aparține lui Harry și soției sale, Meghan Markle, a fost publicat un mesaj in memoria ducelui de Edinburgh. Pana acum, Harry și soția sa nu au vorbit direct…

- Printul Harry si sotia sa Meghan Markle au adus un omagiu printului Philip, care a incetat din viata vineri, pe site-ul organizatiei lor Archewell, in timp ce speculatiile curg in privinta participarii cuplului la inmormantarea din Marea Britanie, transmite AFP. Pe un fundal intunecat, un singur mesaj…