- Meghan Markle a sosit la Capela St. George in rochie simpla, cu maneca si un voal alb lung purtat de doi baieti imbracati in negru. Britanica Clare Waight Keller este creatoarea rochiei miresei. Waight Keller a devenit anul trecut prima femeie director artistic al casei de moda franceze Givenchy.…

- Printul Harry si Meghan Markle au fost declarati sot si sotie in cadrul unei ceremonii ca-n povesti derulata sambata in capela St. George a castelului Windsor, transmite Press Association. Nepotul reginei Elisabeta a II-a si fosta actrita, care a primit rangul de Alteta Regala si titlul de ducesa de…

- Printul Harry al Marii Britanii (33 de ani), nepotul reginei Elisabeta a II-a, se casatoreste, sambata, 19 mai, cu logodnica sa, actrita americana Meghan Markle, care era mai in varsta decat el cu trei ani. Ceremonia oficiala va avea loc la Castelul Windsor – cea mai veche si mai intinsa resedinta regala…

- Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, si logodnica sa, Meghan Markle, se vor casatori religios, sambata. Nunta regala va avea loc in capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor. Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni al 16-lea cuplu al familiei regale care iși…

- Printul Harry, alaturi de fratele sau mai mare William, au mers printre oamenii adunati in fata castelului cu mai putin de 24 de ore inainte de nunta de sambata, cei mai multi dintre ei cu steaguri ale Marii Britanii. Baia de multime neasteptata are loc in contextul in care in prezent se lucreaza…

- Printul Harry si logodnica sa americana Meghan Markle vor participa la petrecerea de pe 22 mai de la Palatul Buckingham, resedinta reginei Elisabeta a II-a de la Londra, pentru a celebra "patronajele si asocierile militare, precum si alte parti implicate in activitatile caritabile sustinute de printul…

- Printul Harry si logodnica sa americana Meghan Markle vor participa la o petrecere in gradinile Palatului Buckingham gazduita de tatal sau, printul Charles, la trei zile dupa nunta, in loc sa plece imediat in luna de miere, a anuntat luni Palatul Kensignton, relateaza DPA. Potrivit sursei citate, cuplul…

- Printul Harry (33 de ani) si actrita Meghan Markle (36 de ani), care se vor casatori pe 19 mai, si-au rugat invitatii sa renunte la traditionalele cadouri de nunta si in schimb sa doneze banii, insa acest lucru nu a impiedicat-o pe regina Elisabeta sa le ofere un dar de proportii, la propriu.