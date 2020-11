Prințul Harry, desemnat de revista People „cel mai sexy membru al unei familii regale” Dupa ce anul trecut a fost desemnat de revista People „cel mai sexy tata din lume”, prințul Harry a fost ales anul acesta „cel mai sexy membru al unei familii regale”. Deși a renunțat la indatoririle sale regale pentru a se muta in California alaturi de soția sa Meghan Markle și de fiul lor Archie, printul Harry ramane una dintre cele mai indragite fețe regale din intreaga lume. Drept dovada sta faptul ca cititorii revistei People l-au desemnat „cel mai sexy membru al unei familii regale”. In 2019, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost ales „cel mai sexy tata din lume”. In… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii americani afirma ca un om de afaceri din statul Maryland i-a platit fostului profesor de scrima al Universitații Harvard cel puțin 1,5 milioane de dolari sub forma de mita, printre care plați pentru o mașina și o casa, pentru a obține admiterea fiilor sai la prestigioasa universitate americana,…

- Vedetele fac tot ce pot pentru a-și ține la distanța de ochii presei relațiile personale, un lucru extrem de dificil mai ales daca ambii parteneri sunt faimoși. Este foarte greu sa aiba o viața personala departe de paparazzi. Will și Jada sunt impreuna de peste 20 de ani și au impreuna trei copii deja…

- Aceste vedete sunt cunoscute de o lume intreaga, insa puțini sunt cei care știu poveștile spectaculoase din spatele numelor lor. Te-ai fi gandit vreodata ca o actrița cunoscuta a primit numele benzinariei in care a venit pe lume? Sau ca numele de scena al unei cantarețe faimoase este de fapt numele…

- Cadavrul unui sturion atlantic lung de doi metri, o specie in prezent aproape disparuta, a fost gasit in Marea Baltica in epava unei nave regale daneze care s-a scufundat in urma cu peste 500 de ani, a dezvaluit vineri o revista stiintifica.

- 9 total views Cititorii, in urma publicarii articolului care scoate in evidența cat au costat lucrarile de „reparații” la cladirea Primariei, ne-au rugat sa revenim și sa scoatem in evidența și lucrarile de „reparații pavaj” din curtea acesteia. De la inceput spunem ca inclusiv contractul are o titulatura…

- Eh Sheeran a anunțat ca soția lui, Cherry Seaborn, a nascut saptamana trecuta o fetița perfect sanatoasa. Cei doi au ales un nume inedit pentru micuța lor. Ed Sheeran (29 de ani) este in culmea fericirii dupa ce soția lui, Cherry Seaborn (28 de ani), a adus pe lume o fetița, primul copil al cuplului.…