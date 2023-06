Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry va deveni primul membru de rang inalt al familiei regale britanice care va depune marturie in instanta in ultimii 130 de ani, atunci cand se va prezenta saptamana viitoare in procesul sau impotriva unui grup de ziare pe care il acuza de comportament ilegal, relateaza Reuters.Harry,…

- Printul Harry va deveni primul membru de rang inalt al familiei regale britanice care va depune marturie in instanta in ultimii 130 de ani.Harry se va prezenta saptamana viitoare in procesul sau impotriva unui grup de ziare pe care il acuza de comportament ilegal, relateaza Reuters, citat de Agerpres.roHarry,…

- Printul Harry va deveni, saptamana viitoare, primul membru de rang inalt al familiei regale britanice care va depune marturie in instanta in ultimii 130 de ani, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Prințul Harry va deveni primul membru al familiei regale britanice care va aparea in boxa martorilor din anii 1890 incoace. Dar de ce conteaza acest lucru? Prințul Harry urmeaza sa depuna marturie la Inalta Curte din Londra in cadrul procesului sau impotriva Mirror Group Newspapers. Harry și alte peste…

- Procesul intentat de prințul Harry al Marii Britanii impotriva editorului ziarului Daily Mirror pentru acuzații de piraterie telefonica va fi judecat in luna mai, a decis miercuri un judecator de la Inalta Curte din Londra, citat de Reuters.Harry, ducele de Sussex, este una dintre mai multe personalitați…