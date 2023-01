Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry a marturisit in cartea sa autobiografica intitulata „Spare” (Rezerva) ca in anul 2019 a avut loc o confruntare intre el și fratele sau, William, dupa o cearta legata de casatoria sa cu Meghan Markle, relateaza The Guardian.

- In autobiografia sa, care va fi publicata pe 10 ianuarie, cel mai tanar dintre cei doi fii ai regelui Charles al III-lea relateaza ca fratele sau „l-ar fi aruncat la pamant” in timpul unei discuții care a degenerat, pe seama soției sale, Meghan Markle. In mult-așteptata autobiografie pe care urmeaza…

- Printul Harry a marturisit intr-un interviu acordat inainte de lansarea cartii sale autobiografice ca i-ar placea sa-si "recupereze" tatal, pe regele Charles al III-lea, si fratele, printul mostenitor William, in conditiile in care relatiile sale cu familia regala au devenit tot mai reci si mai tensionate…

- Meghan Markle și Prințul Harry și-au creat propriul documentar pe Netflix, iar cei doi au oferit detalii din viața lor. Prințul Harry a vorbit despre propriile lupte ale mamei sale, Prințesa Diana, cu tabloidele și a comentat imaginile vechi ale regretatului, Ducele de Sussex, și a explicat cat de dificila…

- Dupa premiera serialului lor, Prințul Harry și Meghan Markle sunt avertizați sa nu participe la ceremonia de incoronare a Regelui Charles al III-a. Ba mai mult, politicienii din Anglia susțin ca ducii de Sussex ”nu ar trebui sa fie” prezenți in acea zi speciala.

- A fost dezvaluit numele volumului scris de Prințul Harry! Fanii Casei Regale așteapta cu nerabdare sa citeasca memoriile fiului Regelui Charles al III-lea. Acesta urmeaza sa primeasca in conturi o suma incredibila pentru cartea pe care o va aduce in prim-plan in viitorul foarte apropiat. Oamenii care…