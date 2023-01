Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a refuzat sa isi ia angajamentul ca va participa la incoronarea tatalui sau, Charles al III-lea, potrivit unui fragment extras dintr-un interviu acordat postului britanic ITV. Declarația vine dupa dezvaluirile privind conflictele sale cu familia regala britanica. Prințul Harry a adaugat…

- Printul Harry si sotia lui Meghan ataca familia regala in ultima parte a docu-seriei difuzata pe Netflix. Dupa primele episoade, presa britanica i-a acuzat de "indecenta" si de "atac la mostenirea reginei", in special prin criticarea Commonwealth-ului, de care

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, acuza familia regala britanica ca a "mintit pentru a-l proteja" pe printul William, mostenitorul tronului britanic, intr-un trailer pentru ultimele episoade din serialul documentar dedicat lor de pe Netflix, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Obligația pe care o au barbații din familia regala a Marii Britanii. Prințul Harry a facut noi acuzații in documentarul pe care el și Meghan Markle l-au produs pentru Netflix. Fiul Regelui Charles spune cu mandrie ca este fiul regretatei Prințese Diana, o femeie care a avut curajul de a spune mereu…

- Netflix a publicat luni al doilea trailer oficial al documentarului despre viața prințului Harry și a soției sale, Meghan Markle, in care cuplul critica familia regala britanica și presa, transmite BBC . In noul trailer, prințul Harry vorbește despre „scurgeri de informatii catre presa, dar si povesti…

- Uniunea Europeana ia in considerare posibilitatea de a plati ucrainenilor accesul la rețeaua de internet Starlink, achitat in prezent de Elon Musk. Propunerea vine in urma avertismentelor lui Elon Musk ca SpaceX nu va plati pe termen nelimitat pentru accesul ucrainenilor la Starlink. Vineri, SpaceX…

- Ce s-a aflat despre Prințul Harry și Meghan Markle. Jurnalistul Valentine Low a luat prin surprindere pe toata lumea cu noua sa carte, intitulata „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”/ „Curtenii: Puterea ascunsa din spatele Coroanei”. Ce a scris autorul despre ducii de Sussex nu va fi bine…