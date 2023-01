Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry susține, in cartea sa autobiografica, ca a avut o altercație violenta cu fratele sau, William, in anul 2019, la un an dupa ce s-a casatorit cu Meghan Markle. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- Printul Harry scrie in autobiografia "Spare" (Rezerva) ca printul William "l-a trantit la podea" in timpul unei confruntari la Londra in 2019, potrivit relatarii The Guardian care a obtinut o copie a cartii ce va fi lansata saptamana viitoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prințul Harry a marturisit in cartea sa autobiografica intitulata „Spare” (Rezerva) ca in anul 2019 a avut loc o confruntare intre el și fratele sau, William, dupa o cearta legata de casatoria sa cu Meghan Markle, relateaza The Guardian.

- Prințul Harry scrie in autobiografia sa „Spare” („Rezerva”) ca prințul William „l-a trantit la podea” in timpul unei confruntari la Londra in 2019, potrivit relatarii The Guardian care a obținut o copie a carții ce va fi lansata saptamana viitoare. In autobiografia sa foarte așteptata, „Spare”,…

- Prințul Harry scrie in autobiografia sa, „Spare” (Rezerva) ca Prințul William „l-a trantit la pdoea” in timpul unei confruntari care a avut loc la Londra, in 2019, relaetaza The Guardian , care a obținut o copie a carții ce urmeaza sa fie lansata saptamana viitoare. Confruntarea a avut loc, potrivit…

- Printul Harry sustine in cartea sa autobiografica "Spare" (Rezerva) ca a fost batut in 2019 de fratele sau, William, mostenitorul coroanei, dupa o cearta legata de casatoria sa cu actrita Meghan Markle, scrie The Guardian, care a avut acces la volumul ce urmeaza sa fie publicat in curand.

- In autobiografia sa, care va fi publicata pe 10 ianuarie, cel mai tanar dintre cei doi fii ai regelui Charles al III-lea relateaza ca fratele sau „l-ar fi aruncat la pamant” in timpul unei discuții care a degenerat, pe seama soției sale, Meghan Markle. In mult-așteptata autobiografie pe care urmeaza…

- Printul Harry scrie in autobiografia "Spare" (Rezerva) ca printul William "l-a trantit la podea" in timpul unei confruntari la Londra in 2019, potrivit relatarii The Guardian care a obtinut o copie a cartii ce va fi lansata saptamana viitoare. In autobiografia sa foarte asteptata, "Spare", printul Harry…