Printul Harry a lansat o carte controversata, tradusa si in limba romana

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa interviul cu Oprah, documentarul Netflix și cartea ce conține acuzații scandaloase, rabdarea Familiei Regale pare ca a ajuns la final. Harry a primit in urma cu puțin timp lovitura de grație. Anunțul șocant a venit chiar din Marea Britanie. Ducele de Sussex a fost exclus dintr-un eveniment uriaș,…

- Harry a povestit, in cartea sa de memorii, ca a invatat in cadrul antrenamentului sau militar cum sa isi ucida inamicii si ca acest lucru facea parte din munca lui, iar, datorita echipamentului video, a putut numara exact numarul de talibani pe care i-a ucis in timp ce servea in armata britanica in…

- „Harry & Meghan”, seria de documentare Netflix despre Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, a acumulat mai mult timp de vizionare pe serviciul de streaming decat orice alt documentar in prima saptamana, a declarat marti compania, potrivit The Guardian. Primele trei episoade din „Harry & Meghan”…

- „Harry & Meghan", seria de documentare Netflix despre Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, a acumulat mai mult timp de vizionare pe serviciul de streaming decat orice alt documentar in prima saptamana, a declarat marti compania, potrivit The Guardian. Primele trei episoade din „Harry & Meghan"…

- Era digitala și-a pus, in mod clar, amprenta asupra Casei Regale a Marii Britanii. Prințul Harry povestește, in noul documentar de pe Netflix cum și-a cunoscut soția, pe Meghan Markle, noteaza click.ro. In noul serial documentar, lansat de Netflix joi, 8 decembrie, „Harry&Meghan”, este povestita idila…

- Conform ultimului recensamant realizat de Oficiului Național de Statistica (ONS) din Marea Britanie, romana este cea mai vorbita limba in Anglia și Țara Galilor dupa engleza și poloneza, noteaza agenția Rador, citand ziarulromanesc.net. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Conform ultimului recensamant realizat de Oficiului Național de Statistica (ONS) din Marea Britanie, romana este cea mai vorbita limba in Anglia și Țara Galilor dupa engleza și poloneza.

- La ultimul recensamant, oficial traiau in Marea Britanie aproximativ 342 de mii de romani, conform datelor din iunie 2021. Aceleași date aratau ca in Țara Galilor numarul locuitorilor de origine romana crescuse cu 9%. Cu alte cuvinte sunt aproximativ 550.000 romani in aceasta țara. La un loc, in ambele…