Printul Harry, care a primit titlul de duce de Sussex in ziua casatoriei sale cu Meghan Markle, a anuntat luni ca a cincea editie a Jocurilor Invictus (Invictus Games) va fi organizata in Olanda in mai 2020, informeaza PA. Printul Harry a dezvaluit intr-o declaratie pentru presa ca Haga va fi gazda urmatoarei editii a Invictus Games, un eveniment sportiv asemanator jocurilor paralimpice, dedicat militarilor raniti pe front si veteranilor de razboi din lumea intreaga. Ducele si ducesa de Sussex vor calatori in toamna acestui an in Australia, pentru a asista la cea de-a patra editie a Jocurilor…