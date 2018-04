Ducesa de Cambridge a nascut, luni, la spitalul St Mary din Londra, un baiat. Acesta este cel de-al treilea copil al ei și al prințului William. La cateva ore distanța, prințul George și prințesa Charlotte și-au cunoscut frațiorul. „Ducesa de Cambridge a nascut, in siguranta, un baiat, la ora locala 11.01. Copilul are 3,800 de […] The post Prințul George și prințesa Charlotte și-au cunoscut frațiorul appeared first on Cancan.ro .