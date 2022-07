Stiri pe aceeasi tema

A devenit o traditie pentru Ducele si Ducesa de Cambridge sa marcheze ziua de nastere a copiilor lor cu un nou portret regal. Printul George, care implineste 9 ani pe 22 iulie, apare zambitor in portretul publicat pe retelele de socializare, potrivit news.ro.

Regina Elisabeta a II-a i-a umilit pe Ducii de Sussex. Prințul Harry și Meghan Markle au avut parte de un moment rușinos pe care britanicii l-au aflat abia acum. Nepotul suveranei a avut o cerere importanta catre aceasta. Cea din urma l-a refuzat vehement intr-o zi extrem de importanta pentru Casa Regala…

Prințul Harry și Meghan Markle au facut publica o noua poza cu fiica lor Lilibet pentru a sarbatori prima ei aniversare, transmite BBC. Micuța e surprinsa de fotograf pe iarba, e imbracata intr-o rochie albastra și are zambetul pe buze. Lilibet, stranepoata reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii,…

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a aparut , joi, la celebrul balcon de la Palatul Buckingham de la Londra, in prima zi a celebrarilor pentru 70 de ani de domnie, aclamata de zeci de mii de persoane, potrivit Agerpres.

Actorul Damian Lewis, scriitorul Ian Rankin si fostul prim-ministru al Irlandei de Nord Arlene Foster s-au numarat printre cele peste 1.100 de personalitati care au primit distinctii din partea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in cadrul demersului anual prilejuit de celebrarea zilei de…

Cele patru zile dedicate Jubileului de Platina al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii vor incepe joi cu "Trooping the Colour", o ceremonie fastuoasa si grandioasa organizata la Londra, informeaza DPA.

Dupa ce a urcat pe tronul Marii Britanii in urma cu 70 de ani, regina Elisabeta a II-a a devenit una dintre cele mai faimoase personalitati ale lumii. Intrucat cea mai mare parte a vietii sale a fost deja documentata, jurnalistii de la agentia de presa Reuters au stat de vorba cu mai multi experti…

Astfel, incepand cu ora 11.00, in Sala Unirii va fi expus in premiera tabloul intitulat „Incoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria. 1922„. Acesta a fost adus la Alba Iulia in urma unui parteneriat intre Kulterra Gallery din București și Muzeul Național al Unirii. Autoarea lui este Elena Bria,…