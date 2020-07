Stiri pe aceeasi tema

- Printul George al Marii Britanii, al treilea in ordinea succesiunii la tron dupa bunicul sau, printul Charles, si tatal, printul William, apare zambind in doua fotografii publicate pentru a marca a saptea sa zi de nastere, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Noi fotografii cu printul George al Marii Britanii, al treilea in ordinea succesiunii la tron dupa bunicul sau, printul Charles, si tatal, printul William, au fost date publicitatii marti seara, cu o zi inaintea aniversarii sale de 7 ani.

- Printul George al Marii Britanii, al treilea in ordinea succesiunii la tron dupa bunicul sau, printul Charles, si tatal, printul William, apare zambind in doua fotografii publicate pentru a marca a saptea sa zi de nastere, relateaza Reuters.

- Prințul George, in cele mai dragalașe ipostaze! 20 fotografii! Au mai ramas doar cateva zile pana cand Familia Regala va celebra cea de-a 7-a aniversare a Prințului George. Fiul cel mare al cuplului Kate Middleton – Prințul William. Vedeți in continuare cele mai simpatice 20 de fotografii cu Prințul…

- E sarbatoare in Familia Regala britanica! Ducele de Edinburgh implinește, miercuri, respectabila varsta de 99 de ani. Data fiind pandemia de COVID-19, mulți au intuit faptul ca nu se pune problema ca Prințul Philip sa aiba alaturi copiii, nepoții și stranepoții. In schimb, sarbatoritul a primit urari…

- Stim deja ca Ducesa de Cambridge este furioasa din cauza articolului despre ea, denumit Catherine the Great si publicat, recent, in prestigioasa revista britanica Tatler. Noi informatii au iesit la iveala, unele care nu sunt deloc pe placul lui Kate Middleton.

- Ducesa de Cambridge s-a asociat cu National Portrait Gallery pentru un program care are drept scop sa prezinte viata britanicilor in timpul pandemiei de coronavirus potrivit news.ro.Kate Middleton este pasionata de fotografie. In fiecare an, imaginile realizate de ducesa in care apar cei trei…

- Prințesa Charlotte a implinit 5 ani pe data de 2 mai, iar mama sa, Kate Middleton, a postat pe contul de Instagram Kensington Palace noi fotografii cu fiica sa, realizate chiar de ducesa in luna aprilie a acestui an. „Va mulțumim pentru toate mesajele frumoase pentru aniversarea Prințesei Charlotte.…