Prințul Ernst August de Hanovra, în proces împotriva fiului său pentru recuperarea unui castel Prințul Ernst August de Hanovra a intentat un proces împotriva fiului sau, de care a fost înstrainat de ani de zile, în special pentru a recupera un castel mare al familiei, a declarat marți instanța de la Hanovra, potrivit AFP.



&"De la sfârșitul anului 2020, a fost lansat un proces în care prințul Ernst August de Hanovra îi cere fiului sau prințul moștenitor Ernst August de Hanovra sa îi returneze Castelul Marienburg și moșia familiei Calenberg, precum și palatul de la Herrenhausen&", se arata într-un comunicat.



