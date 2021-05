Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, rezident in Riegersburg, localitate situata in regiunea Stiria, Austria, este de profesie medic și, dintr-un clip in care iși promoveaza vastul domeniu, una din principalele atracții ale orașului austriac, rezulta ca vanatorul de urși carpatini practica inca…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca, in urma incidentului in care a fost implicat printul Emanuel von und zu Liechtenstein acuzat ca a ucis ursul Arthur, a fost schimbata legislatia privind extragerea prin impuscare a ursilor care reprezinta un pericol pentru comunitati. Astfel, daca inainte…

- Acuzat ca l-a ucis pe marele urs Arthur, prințul Emanuel von und zu Liechtenstein a declarat pentru publicația Blick ca nu vrea sa se implice in niciun fel de discuție pe acest subiect. Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, acuzat ca a ucis ursul Arthur, pe un fond de vanatoare din Covasna, a oferit…

- Josef-Emmanuel von und zu Liechtensein, printul care a impuscat, intr-o padure din Covasna, un urs considerat de organizatiile de mediu cel mai mare exemplar, este unicul fiu al lui Nikolaus von Liechtenstein, presedintele Societatii Europene Coudenhove-Kalergi. In calitatea sa de președinte al Societații…

- Nu cu mult timp in urma ministrul Mediului, Tanczos Barna, cerea reducerea numarului de urși din Romania pe motiv ca pun viața oamenilor in primejdie iar vicepremierul Kelemen Hunor a promis ca animalele vor fi numarate inainte sa fie impușcate in masa. Cat le mai permitem ca sa iși bata joc de noi…

- Josef-Emmanuel von und zu Liechtensein, printul care a impuscat, intr-o padure din Covasna, un urs considerat de organizatiile de mediu cel mai mare exemplar din UE, este unicul fiu al lui Nikolaus von Liechtenstein, presedintele Societatii Europene Coudenhove-Kalergi. In calitatea sa de președinte…

- "Am avut o discuție cu domnul ministru (al Mediului - n.r.), am ințeles ca exista o ancheta. Vom vedea care vor fi rezultatele. Se pare ca nu toate informațiile din spațiul public sunt corecte, aici nu aș vrea sa comentez. Se pare ca nu este cel mai mare urs, pana la urma. Vom vedea care sunt concluziile…

- Min. Mediului a inceput un control in cazul ursului impușcat in Covasna Urs. Foto: Arhiva. Ministerul Mediului a început un control în cazul ursului brun împușcat în Covasna, într-o arie naturala protejata. Incidentul…