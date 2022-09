Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața astazi, 8 septembrie 2022, iar dupa decesul ei va urca la tron fiul acesteia, Prințul Charles, care va domni acum sub titlul de Regele Charles al III-lea. Iata care este ordinea in care urmașii la tron pot ajunge in fruntea ierarhiei, dupa…

- Moartea dragei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele", a transmis, intr-un comunicat oficial, noul suveran al Marii Britanii. "Deplangem moartea celui mai pretuit suveran si a mult iubitei mame. Stiu ca pierderea ei va fi profund…

- Dincu a afirmat ca in prezent se lucreaza la un set amplu de reglementari care urmeaza sa repuna sistemul pe o baza moderna și sa elimine o serie de inechitați The post Vasile Dincu: Pensiile militare NU SUNT IN PERICOL. Nu vor scadea appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Vasile…

- Ediție incendiara Culisele Statului Paralel, duminica de la ora 21, cu Anca Alexandrescu! The post La un an de la eliberarea din penitenciar, Liviu Dragnea revine in forța la Culisele Statului Paralel appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: La un an de la eliberarea din penitenciar,…

- Titlul de "Cel mai bun portar al turneului" a fost castigat de Sava Alexandru The post Pompierii, campioni la minifotbal appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Pompierii, campioni la minifotbal Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Au trecut 16 ani de la inchiderea uneia dintre cele mai importante exploatari aurifere din Romania, mina de la Barza The post CULISELE STATULUI PARALEL. Cum a descoperit cea mai productiva mina din Romania appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CULISELE STATULUI PARALEL. Cum a descoperit…

- Un editorial semnat de Alexandra Pacuraru și Adrian Dragomir The post LEGILE PUTERII Realitatea Plus, alaturi de Ucraina! Sa fie pace! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: LEGILE PUTERII Realitatea Plus, alaturi de Ucraina! Sa fie pace! Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ce titlu va avea Kate Middleton dupa moartea Reginei Marii Britanii Kate Middleton ar putea fi noua Prințesa de Wales, titlu pe care l-a purtat candva regretata Lady Diana. Asta bineințeles, atunci cand Regina Elisabeta a Marii Britanii nu va mai fi. Se pare ca actuala soție a Prințului Charles, Camilla…