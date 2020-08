Prințul Charles promovează turismul românesc chiar și în vreme de pandemie Intr-un documentar care dureaza cinci minute, prințul Charles vorbește deschis despre lucrurile care l-au fermecat in Romania și ii indeamna pe romani sa-și viziteze meleagurile și sa le redescopere bogațiile. Totodata, moștenitorul tronului britanic descrie intr-un mod excepțional de ce țara noastra este un „colt unic in Europa”. Documentarul, ilustrat de jurnalistul britanic Charlie Ottley, producatorul seriei de documentare Wild Carpathia, a fost lansat chiar la resedinta printului Charles de la Valea Zalanului. Gazda evenimentului a fost contele Tibor Kalnoky, cel care administreaza proprietatea.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

