- Printul Charles promoveaza turismul romanesc si, intr-un nou film publicat pe retelele de socializare, el recomanda petrecerea vacantelor in tara, „acest colt unic in Europa”. „De la prima vizita, in urma cu peste 20 de ani, am ajuns sa cunosc si sa apreciez atat de multe in Romania”, spune…

- Forum Grecia, grupul de pe Facebook in care romanii care pleaca in vacanta in Grecia sau cei care isi fac planuri sa isi petreaca concediul in aceasta tara, s-a umplut, vineri noapte si sambata dimineata (1 august), cu mesaje ale celor dezamagiti de situatia de la Vama Kulata. Oamenii se plang…

- Rehizorul Tudor Giurgiu a declarat vineri, 31 iulie, la gala de deschidere a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca, ca, in cadrul evenimentului, filmul documentar ”Colectiv” va avea o proiecție speciala, saptamana viitoare.”Daca nu ati vazut filmul documentar romanesc…

- "Pandemia nu este mai grava in Romania, decat in toata Europa, iar eu nu sunt dintre persoanele care afirma ca nu exista virusul. Virusul exista dar noi trebuie sa fim bine organizati, sa stim cum sa gestionam judicios toate resursele. Nu este necesar sa speriem toti oamenii. Eu port masca…

- Romania cerșește aproape la propriu de la Comisia Europeana bani pentru a-și construi autostrazi și infrastructura mare. Suntem pe ultimul loc in Europa la dezvoltarea infrastructurii, raportat la dimensiunea țarii și a numarului de locuitori. Bulgaria și Ungaria ne-au intrecut demult, Serbia construiește…